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В Германии раскрыли, что не так с Евросоюзом и НАТО «на протяжении десятилетий»

Депутат Штрак-Циммерманн: ЕС не покрывает финансирование обороны десятилетиями

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Lorenz Huter/Global Look Press

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что траты на оборону в Евросоюзе слишком низкие и их необходимо увеличивать на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет Rheinische Post.

По ее словам, своими высказываниями Трамп лишь подтверждает то, что он уже требовал во время первого президентского срока по поводу увеличения расходов на военные нужды. Сегодня избранный президент США ждет гораздо более серьезных финансовых обязательств от Европы, указала парламентарий.

»НАТО состоит из 32 членов, 29 из которых являются европейскими государствами. 23 государства являются членами ЕС. Но вместе они покрывают только 65 процентов расходов. Что-то идет совсем не так, как надо на протяжении десятилетий», — сказала Штрак-Циммерманн.

Она считает, что США больше не будут безоговорочно защищать континент, «потому что в альянсе каждый член должен вносить вклад в соответствии со своей экономической мощью и брать на себя ответственность».

Накануне глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот призвал Евросоюз заключить сделку с избранным президентом США Дональдом Трампом по дальнейшей поддержке Украины, согласно которой европейские государства полностью возьмут на себя финансирование Киева.

Ранее премьер Чехии придумал, как «остановить Путина».

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