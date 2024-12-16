Стало известно, сколько офисов в Москве приходятся на иностранные компании

Иностранные компании занимают в столичных бизнес-центрах около 180 000 кв. м офисных площадей, или 7% из всех таких помещений, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP.

Объем занимаемых иностранными компаниями офисов является абсолютным минимумом за всю историю рынка. В 2005 году на зарубежные холдинги приходилось до 45% всех офисов в Москве.

Как отмечают аналитики компании, до февраля 2022 года сделки с их участием составляли уже 15–20%, а в 2023 году этот показатель снизился до 8%. Теперь и этот антирекорд побит.

В первой половине декабря президент Владимир Путин сообщил, что Россия не будет создавать специальных условий для возвращения иностранных компаний, но двери страны открыты. По словам главы государства, за последние два года многие ниши, освободившиеся в результате ухода европейских партнеров, начали активно занимать компании из других стран.

В ноябре Путин заявил, что американские компании могут вернуться в Россию, хотя им придется столкнуться с определенными потерями.

Ранее стал известно, что власти России усложнили сделки по уходу иностранного бизнеса из страны.