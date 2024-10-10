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Власти России усложнили сделки по уходу иностранного бизнеса из страны

В РФ вырос взнос в бюджет при сделках по продаже российских активов иностранцами

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Shutterstock

Власти России увеличили добровольный взнос, который иностранные компании должны будут уплатить при продаже своих российских активов. Как сообщили источники РБК, теперь этот взнос составит 35% от рыночной стоимости сделки, тогда как ранее он был установлен на уровне 15%.

Новые правила также уточняют график выплат: 25% от суммы должны быть внесены в бюджет в течение первого месяца с момента заключения сделки, еще 5% — в течение года, и оставшиеся 5% — в течение двух лет.

Также изменились условия оценки активов при продаже: теперь обязательный дисконт к их рыночной стоимости увеличен с 50% до 60%. Это означает, что актив можно будет продать не более чем за 40% от его оценочной стоимости.

Дополнительно власти ввели новое требование для крупных сделок: если стоимость актива превышает 50 млрд рублей, его продажа возможна только с одобрения президента России Владимира Путина.

Данную информацию подтвердил РБК глава адвокатской коллегии «Николаев и партнеры» Юрий Николаев.

Поступления в бюджет РФ от выхода иностранного бизнеса из страны по итогам января — августа составили почти 140 млрд рублей. Взносы уже превысили план на весь 2024 год в 66 раз.

До этого сообщалось, что безвозмездные сборы в российский бюджет от продажи бизнесов иностранными компаниями в 2023 году достигли 54 млрд рублей. Эта статья доходов стала пополняться с декабря 2022 года, когда власти ввели комиссию за одобрение таких сделок.

Ранее стало известно, почему многие западные компании отказались от планов ухода из России.

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