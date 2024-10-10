Власти России усложнили сделки по уходу иностранного бизнеса из страны

Власти России увеличили добровольный взнос, который иностранные компании должны будут уплатить при продаже своих российских активов. Как сообщили источники РБК, теперь этот взнос составит 35% от рыночной стоимости сделки, тогда как ранее он был установлен на уровне 15%.

Новые правила также уточняют график выплат: 25% от суммы должны быть внесены в бюджет в течение первого месяца с момента заключения сделки, еще 5% — в течение года, и оставшиеся 5% — в течение двух лет.

Также изменились условия оценки активов при продаже: теперь обязательный дисконт к их рыночной стоимости увеличен с 50% до 60%. Это означает, что актив можно будет продать не более чем за 40% от его оценочной стоимости.

Дополнительно власти ввели новое требование для крупных сделок: если стоимость актива превышает 50 млрд рублей, его продажа возможна только с одобрения президента России Владимира Путина.

Данную информацию подтвердил РБК глава адвокатской коллегии «Николаев и партнеры» Юрий Николаев.

Поступления в бюджет РФ от выхода иностранного бизнеса из страны по итогам января — августа составили почти 140 млрд рублей. Взносы уже превысили план на весь 2024 год в 66 раз.

До этого сообщалось, что безвозмездные сборы в российский бюджет от продажи бизнесов иностранными компаниями в 2023 году достигли 54 млрд рублей. Эта статья доходов стала пополняться с декабря 2022 года, когда власти ввели комиссию за одобрение таких сделок.

Ранее стало известно, почему многие западные компании отказались от планов ухода из России.