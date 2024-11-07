Путин заявил о желании компаний из США вернуться на российский рынок

Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума, который проходит в Сочи, отметил, что американские компании могут вернуться в Россию, хотя им придется столкнуться с определенными потерями, сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что сигналы от компаний из США, стремящихся снова выйти на российский рынок, уже поступают, и Москва это фиксирует. Однако Путин отметил, что уход американских брендов из России не мог остаться без последствий.

Таким образом, если компании действительно захотят вернуться, им придется смириться с определенными убытками, добавил президент, однако не стал уточнять, о каких именно потерях идет речь.

До этого Путин заявил, что Россия открыта для ведения диалога с США по вопросам стратегической стабильности.

Путин 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах.