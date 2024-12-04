Путин: Россия не будет создавать специальных условий для возвращения иностранных компаний

Россия не будет создавать специальных условий для возвращения иностранных компаний, но ее «двери открыты». Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Мы никого не выталкивали, никому не запрещали (осуществлять деятельность на территории РФ. — «Газета.Ru»). Наши двери открыты», — сказал российский лидер. Отрывок его выступления публикует Telegram-канал «Смотри».

По словам Путина, за последние два года многие ниши, освободившиеся в результате ухода европейских партнеров, начали активно занимать компании из других стран.

В октябре депутат Госдумы Николай Арефьев заявлял, что ушедшие из России иностранные компании могут вернуться в страну после завершения украинского конфликта и снятия станционных ограничений. Он добавил, что и сейчас, несмотря на продолжающиеся боевые действия и политическое противостояние, Запад не разорвал все торговые связи с Россией и продолжает вести торговлю в тех сферах, где это остается возможным.

Ранее Путин оценил успехи импортозамещения.