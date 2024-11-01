Две европейских страны нашли способ поставлять газ через Украину

Венгерские и словацкие компании договариваются о поставках газа из Азербайджана через территорию Украины, пишет Bloomberg.

По данным агентства, речь идет о 12–14 млрд кубометров в год. Поставки будут осуществляться через газотранспортную систему Украины.

Отмечается, что соглашение между европейскими странами и Баку подразумевает, что через газопровод будет прокачиваться фактически добытый в России, но принадлежащий Азербайджану газ.

«Сделка, которая еще не завершена, может помочь сдержать цены после недавней волатильности на рынке», — говорится в публикации.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения, что Европа хочет заключить сделку с Азербайджаном об экспорте газа через инфраструктуру Украины.

Также директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук сообщал, что РФ работает над тем, как продолжать поставлять газ Европе после истечения договора о транзите через Украину.

Ранее Украина предложила новую схему поставок газа в Европу без участия РФ.