Глава «Норникеля» сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост

В условиях дефицита трудовых ресурсов уменьшение высоких ставок на кредитные ресурсы для инвестиций не будет эффективным, поскольку существуют ограничения по рынку рабочей силы». Об этом заявил в интервью РБК глава «Норникеля» Владимир Потанин.

Таким образом бизнесмен прокомментировал предложения «дать дешевые деньги», чтобы увеличить темпы производства в России при рекордной ключевой ставке Центрального банка.

Он отметил, что если сейчас предоставить необоснованные дешевые кредиты, то они дадут результаты не сразу, а влияние на инфляцию будет немедленное.

По словам Потанина, если появятся средства для инвестиций в какое-то производство, то необходимо понимать, что нужны трудовые ресурсы. При той конкуренции, которая сейчас есть в сфере труда, будет неконтролируемый рост заработной платы, который приведет к тому, что спрос опять разогреется.

«Это змея, пожирающая свой хвост», — сказал Потанин.

12 декабря кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин высказал мнение, что ЦБ с большой долей вероятности повысит ключевую ставку до 23% на заседании 20 декабря, после чего потребительские кредиты подорожают до 27–48%, а ипотека — до 26% и более.

Накануне в беседе с газетой «Известия» замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что на фоне высокой ключевой ставки стоимость привлечения денег для банков сильно выросла, из-за чего кредитные организации начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов.

Ранее был назван невыгодный срок ипотеки.