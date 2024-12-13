Назван невыгодный срок ипотеки

Россияне, которые оформляют долгосрочные ипотечные кредиты — от 25 лет — переплачивают втрое больше, чем по займу на 10 лет при текущих ставках. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если заемщик взял ипотеку на 12 млн рублей по текущей ставке в среднем 30%, за 10 лет он переплатит по кредиту 25,96 млн рублей, за 20 лет — 60,19 млн рублей, а за 25,25 лет или 303 месяца — уже 78,95 млн рублей. Вырос срок кредита на 63 месяца, а сумма переплаты вслед — на 18,5 млн рублей. Если сравним с 10-летним сроком, то сумма переплаты в три раза выше. Крайне невыгодно брать кредит на 303 месяца: выгоды, по сути, никакой и нет. Оформление ипотечного кредита на срок выше 20 лет — это не экономия, а переплата. В части соотношения с инфляцией, она, конечно, сокращает реальную стоимость ипотеки, но выступить фактором формирования выгоды может только в том случае, если ставка, по которой будет предоставлен ипотечный кредит окажется ниже фиксируемой инфляции», — сказал экономист.

По его словам, при ставке по ипотеке в 30% и выше процентов и инфляции даже в 7-8% ни о какой выгоде для заемщика не может быть и речи.

В России этой осенью стали оформлять ипотеку на четверть века и более, заявили «Известиям» в Центробанке. Средний срок выданного в сентябре ипотечного кредита составил 303 месяца, или 25 лет и три месяца. Плюсы удлинения сроков ипотеки для заемщика заключаются в том, что у него по-прежнему сохраняется возможность улучшить свои жилищные условия, заявили «Известиям» в Банке России. Кроме того, ежемесячный платеж — это фиксированная величина. Под действием инфляции деньги дешевеют, в итоге реальная стоимость ипотеки снижается, отметили в регуляторе.

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