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В Минфине рассказали о беспрецедентных ставках по ипотечным кредитам

«Известия»: банки стали поднимать ставки до 100% по ипотечным кредитам

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

На фоне высокой ключевой ставки стоимость привлечения денег для банков сильно выросла, из-за чего кредитные организации начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов, рассказал в беседе с газетой «Известия» замминистра финансов Иван Чебесков.

По его словам, банки стали добавлять разные комиссии и повышать первоначальный взнос для заемщика, хотя это не предусмотрено условиями программы. Кроме того, кредитные организации начали выдавать дополнительную часть кредита к льготной программе по рыночным условиям по чрезвычайно завышенным ставкам.

«Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная под 6%», — подчеркнул Чебесков, отметив, что Минфин вместе с ЦБ борются с такими недобросовестными практиками.

В четверг кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что ЦБ с большой долей вероятности повысит ключевую ставку до 23% на заседании 20 декабря, после чего потребительские кредиты подорожают до 27–48%, а ипотека — до 26% и более.

Ранее был назван невыгодный срок ипотеки.

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