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В России резко сократилось количество выданных кредитов

РИА Новости: в России в ноябре вдвое сократилось количество выданных кредитов

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Shutterstock/fizkes

В России в ноябре вдвое сократилось количество выданных потребительских кредитов и стало минимальным с мая 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

В конце осени кредитные организации выдали всего 1,6 млн ссуд. Их объем сократился сразу в 2,5 раза за год.

Выдачи за 11 месяцев уменьшились до 32,8 млн кредитов (на 5,6 трлн рублей). Это почти на 9% меньше показателя за аналогичный период 2023 года, уточнило агентство.

Генеральный директор компании Олег Лагуткин связывает снижение объемов потребительского кредитования с текущим уровнем ключевой ставки и ограничениями беззалогового кредитования со стороны регулирующих органов.

11 декабря сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова заявила, что вероятность появления ограничения «один кредит в одни руки» в России довольно высока. По ее словам, эта мера может заработать с 2027 года. Банк России планирует реализовать такую меру поэтапно, уточнила сенатор. Предполагается, что такая норма понизит закредитованность россиян.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян хотели бы закрыть кредиты и ипотеку в 2025 году.

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