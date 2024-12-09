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Центробанк не планирует выпуск купюры в 10 тысяч рублей

Зампред ЦБ заявил об отсутствии планов по выпуску купюры в 10 тысяч рублей

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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Банк России в настоящее время не планирует выпуск купюры номиналом в 10 тыс. рублей. Об этом заявил зампред ЦБ Сергей Белов в интервью газете «Известия».

«На сегодняшний день таких планов нет», — сказал Белов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что решение о выпуске новых номиналов принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране, потребностей наличного денежного оборота, соотношения между объемами наличных и безналичных платежей. В данный момент регулятор наблюдает существенный рост безналичных платежей, поэтому уверен, что номинальный ряд банкнот и монет оптимален, подчеркнул зампред ЦБ.

Центробанк будет следить за ситуацией, но пока выпуск новой купюры неактуален, добавил он.

6 декабря экономист Николай Кульбака заявил, что в Минфине связали обрушение курса рубля с санкциями США в отношении Газпромбанка, но это был лишь спусковой крючок. В целом рубль слабеет под давлением высокой инфляции, подчеркнул он.

Ранее в Госдуме оценили возможность появления 10-тысячной купюры.

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