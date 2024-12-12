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ЕЦБ понизил три ставки на 25 базисных пунктов

ЕЦБ понизил три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов

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Global Look Press

Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

Базовая процентная ставка была снижена на 25 базисных пунктов и теперь составляет 3% годовых, ставка по депозитам в ЦБ ЕС теперь составляет 3,15%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 3,40%.

«Решение основано на обновленном прогнозе инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики», — сообщили в ведомстве.

Как ожидается, инфляция в ЕС в 2025 году составит 2,1%.

До этого в ЦБ РФ поставили под сомнение снижение ключевой ставки в 2025 году. Ожидаемое среднегодовое значение ключевой ставки в 2025 году сейчас находится на уровне 17–20%. В настоящее время показатель находится на уровне 21%, по итогам декабря уровень может повыситься.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев связал рост ключевой ставки с попыткой сокрытия реального уровня инфляции и нежеланием повышать зарплаты бюджеников исходя из роста цен.

Ранее аналитики повысили прогноз по ставке и инфляции на 2025 год.

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