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Аналитики считают, что в 2025 году ставка и инфляция будут расти

ЦБ: опрошенные аналитики повысили прогноз по ставке и инфляции на 2025 год

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Опрошенные Центральным банком аналитики повысили прогноз по ставке и инфляции на 2025 год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежемесячный опрос ЦБ.

Ожидается, что средняя ключевая ставка в этом году будет составлять около 17,5% против предыдущей оценки в 17,3%, а в 2025 году — до 21,3% с 18,0%. Однако в последующие годы ставка будет снижаться, и в 2027 году она будет составлять примерно 10,4%.

Также аналитики считают, что рост ВВП России будет составлять 3,8% против предыдущей оценки в 3,7%.

«Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на текущий год ожидаемо существенно вырос — до 9,2% с 7,7%, на 2025 год до 6,0% с 5,3%, на 2026 год до 4,5% с 4,1%, на 2027 год не изменился — 4,0%», — указано в прогнозе.

До этого депутат Анатолий Никитин заявил, что средняя ключевая ставка в 2025 году составит 17–21%.

Ранее была названа доля льготной ипотеки на первичном рынке жилья.

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