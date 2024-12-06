Советник главы ЦБ сомневается в снижении ставки в 2025 году

Уверенности в снижении ключевой ставки 2025 году не должно быть, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на XXII Российском облигационном конгрессе, пишет РИА Новости.

«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно», — подчеркнул он.

Для наиболее близкого к реальности прогноза по уровню ставки на 2025 год он посоветовал пристально следить за «отклонением экономики от базового прогноза.

Он добавил, что среднегодовое значение ключевой ставки в 2025 году сейчас находится на уровне 17–20%. В настоящее время показатель находится на уровне 21%, по итогам декабря уровень может повыситься.

В пятницу Тремасов заявлял, что в 2024 году году инфляция может быть выше, чем в прогнозах Банка России.

Ранее в Банке России не увидели просветов на рынке труда.