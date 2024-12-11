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Венгрия и Россия пришли к соглашению по платежам за газ и топливо для АЭС

Сийярто: Венгрия и Россия нашли решение по платежам за газ и топливо для АЭС

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире телеканала М1, что его страна и Россия нашли решения по платежам за газ и топливо для атомной электростанции в Пакше в связи с санкциями США против «Газпромбанка».

По словам дипломата, в ходе телефонного разговора премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин обсудили сотрудничество в области энергетики, в том числе трудности в финансовых расчетах.

«Решение уже найдено, все в порядке, работа продолжается», — сказал Сийярто.

10 декабря агентство Bloomberg приводило слова министра энергетики технического правительства Болгарии Владимира Малинова о том, что его страна может прекратить транзит газа из России в Сербию и Венгрию, если компания «Газпром» не найдет платежный способ на фоне санкций США.

21 ноября США расширили санкционный список против России, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее санкции против Газпромбанка снизили турпоток из РФ в Турцию.

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