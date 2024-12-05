Санкции против Газпромбанка снизили турпоток из РФ в Турцию

Санкции США, введенные против Газпромбанка, вызвали снижение интереса российских туристов к поездкам в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после введения ограничений использование карт UnionPay Газпромбанка на территории Турции стало невозможным. В статье уточняется, что из-за этого россияне стали меньше бронировать отели на ранних сроках. При этом подчеркивается, что профильные турецкие власти внимательно следят за данной ситуацией.

Несмотря на это, россияне по-прежнему лидируют среди иностранных туристов в Турции: по официальной статистике, за первые десять месяцев этого года страну посетили свыше 6,2 млн граждан РФ.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее приложение Газпромбанка исчезло из App Store.