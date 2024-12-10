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В Болгарии допустили прекращение транзита газа из-за санкций против Газпромбанка

Bloomberg: Болгария может прекратить транзит газа из РФ из-за проблем с оплатой

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Stoyan Nenov/Reuters

Министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов заявил, что его страна может прекратить транзит газа из России в Сербию и Венгрию, если компания «Газпром» не найдет платежный способ на фоне санкций США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам Малинова, Болгария будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзита природного газа, если услуга не будет оплачена.

21 ноября США расширили санкционный список против России, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

6 декабря агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз предпринимает усилия, чтобы убедить США рассмотреть возможность смягчения санкций против Газпромбанка.

Ранее санкции против Газпромбанка снизили турпоток из РФ в Турцию.

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