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Названы ставки по ипотеке в 2025 году

Риелтор Сырцов: ставки по ипотеке в 2025 году составят 25-30%

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В 2025 году ставки по ипотеке останутся в диапазоне 25-30%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Почти с полной уверенностью можно сказать, что в следующем году средние ставки по ипотечным кредитам не перестанут быть двузначными. Об их конкретном уровне судить пока рано, но единственный ориентир в этом отношении — прогнозы Банка России — указывают на то, что ключевая ставка будет выше 17% годовых, с более высокой вероятностью — от 20 до 25% и выше. Соответственно, ставки по ипотеке останутся в диапазоне 25-30% годовых», — отметил Сырцов.

По его мнению, следует рассчитывать на запуск новых программ поддержки ипотечных заемщиков, но уже гораздо более ограниченных и адресных.

Сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова 25 ноября заявила, что в середине лета 2025 года в России может появиться льготная ипотека для госслужащих под 12%. По словам Епифановой, не ранее первой половины следующего года в России могут заработать новые программы льготной ипотеки, которые власти хотят увязать со списками Минпромторга.

Ранее в России предложили ввести льготную ипотеку для молодежи.

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