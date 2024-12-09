Россиянам назвали три минуса покупки квартиры в рассрочку

У рассрочки на покупку квартиры есть три минуса. Первый недостаток — полную стоимость недвижимости нужно оплатить за один-два года, заявила «Газете.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

«Во-первых, полную стоимость квартиры надо выплатить за очень короткий срок: один-два года, как правило. Во-вторых, у многих застройщиков нет скидок на квартиры с рассрочкой. В-третьих, за просрочку платежа предусматривается штраф. Но безусловным плюсом рассрочки является то, что цена на квартиру фиксируется, покупатель не переплачивает банку. Даже рассрочка с процентной ставкой выгоднее из-за короткого периода выплат, поэтому переплата банку будет меньше, чем при ипотеке, плюс покупка в рассрочку не требует длительного ожидания от банка, и требования застройщика к покупателям мягче, чем требования банка к заемщику», — сказала Епифанова.

По ее словам, на рынке жилья существует два варианта рассрочки. Первый — беспроцентная, когда после внесения первоначального взноса на остаток, который разбивается помесячно или поквартально, проценты не начисляют. Такая рассрочка характерна для недорогого жилья, уточнила сенатор. Во втором случае в рассрочке, по аналогии с банковским кредитом, на остаток задолженности начисляется процент.

Поскольку погасить рассрочку необходимо строго в срок по договору, Епифанова рекомендовала такой способ покупки квартиры тем, у кого есть на руках большая часть необходимой суммы. По словам сенатора, если покупатель только планирует получить деньги — например, за продажу другой недвижимости, — с рассрочкой лучше не рисковать. Епифанова пояснила, что есть вероятность затягивания процесса продажи квартиры и риск начисления штрафов за задержку платежа по рассрочке.

При малейших сомнениях в своей способности своевременно погасить рассрочку сенатор посоветовала подумать об ипотеке. Епифанова пояснила, что ипотеку сложнее оформить, но можно погасить досрочно, не сильно переплатив банку. Сенатор призвала не забывать о том, что квартира в случае одобрения ипотеки будет оплачена полностью, и при таком сценарии можно получить скидку от застройщика.

Чтобы избежать рисков при покупке жилья в рассрочку, Епифанова рекомендовала детально изучать условия договоров и при необходимости прояснить все вопросы. Также сенатор посоветовала объективно оценить свои финансовые возможности в долгосрочной перспективе. По словам Епифановой, это нужно для своевременного внесения платежей по рассрочке. Также сенатор призвала предварительно проконсультироваться с профессиональным и независимым экспертом, чтобы взвесить все «за» и «против» такого способа покупки жилья.

Ранее гендиректор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев назвал рассрочку способом купить квартиру в условиях высокой ключевой ставки ЦБ.