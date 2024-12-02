В России впервые за полгода начала снижаться стоимость кредитов

Полная стоимость потребительских кредитов в октябре сократилась впервые за полгода, снижение составило 6% относительно октября, пишет агентство ТАСС со ссылкой на материалы исследования финансового маркетплейса «Сравни».

Снижение связали с поиском баланса между желанием клиентов оформить кредит и поиском предложения приемлемой ставки. При этом, по данным сервиса, на фоне падения цены уровень одобрения кредитов уменьшился в октябре на 0,5% к сентябрю.

Также в «Сравни» определили портрет среднестатистического заемщика — это мужчина в возрасте от 35 до 49 лет с высшим образованием, работающий по найму и занимающий не руководящую должность. Как правило, такие клиенты запрашивают у банка сумму в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн руб. с выплатой в течение трех-пяти лет.

В то же время, говорится в исследовании, наиболее часто потребкредиты одобряют для возрастной группы от 50 до 64 лет (45% положительных ответов), далее следует возрастные группы 35-49 лет (44%) и 23-34 года (43%).

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро рассказали, что сумма, на которую россияне досрочно погасили кредиты осенью 2024 года, оказалась в полтора раза меньше, чем в аналогичное время в 2023 году.