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В Минфине раскрыли объем дефицита бюджета за 2024 год

Бюджет России за 11 месяцев 2024 года исполнен с дефицитом 389 млрд рублей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Дефицит федерального бюджета в первые 11 месяцев 2024 года составил 389 млрд рублей. Такая предварительна оценка содержится в материалах российского Минфина.

Как отметили в финансовом ведомстве, федеральный бюджет пополнился в январе — ноябре на 32 650 млрд рублей. Показатель оказался на 25,8% выше объема поступления доходов относительно аналогичного периода 2023 года.

Расходы казны за отчетный период выросли, предварительно, на 23,7%, до 33,04 трлн рублей.

В понедельник стало известно, что правительство России сократило бюджетные ассигнования МВД России на 2,6 млрд рублей на 2024 год. Из документа следует, что бюджет министерства будет урезан по подразделам «Социальное обеспечение населения», «Охрана семьи и детства» раздела «Социальная политика».

На прошлой неделе президент Владимир Путин отказался назвать государственные расходы «раздутыми». Тем не менее, по его словам, власти продолжают работу над повышением эффективности трат.

Ранее Путин оценил бюджет России на следующую трехлетку.

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