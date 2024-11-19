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Путин оценил бюджет России на следующую трехлетку

Путин назвал небольшим дефицит бюджета на 2025–2027 годы

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2025–2027 годах ожидается небольшой дефицит бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

Тема обсуждалась на встрече Путина с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Депутат Госдумы отметил, что его фракция в парламенте поддержала проект бюджета в первом чтении, но выразил обеспокоенность тем, что бюджет на следующие три года может быть сверстан с дефицитом.

Путин выразил надежду на то, что доходов будет больше, «так что и дефицит будет поменьше». По словам президента, мнение партии «Новые люди» по данному вопросу является важным, ведь фракция напрямую работает с предпринимателями и «чувствует эту среду».

14 ноября Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета РФ на 2025 год, а также плановые показатели на 2026–2027 годы.

В ходе второго чтения депутаты поддержали поправки, которые перераспределяют около 8 трлн рублей из зарезервированных средств в рамках общего объема расходов бюджета.

Третье чтение запланировано на 21 ноября.

Ранее в Минфине назвали долю ненефтегазовых доходов в бюджете России.

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