Путин оценил бюджет России на следующую трехлетку

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2025–2027 годах ожидается небольшой дефицит бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

Тема обсуждалась на встрече Путина с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Депутат Госдумы отметил, что его фракция в парламенте поддержала проект бюджета в первом чтении, но выразил обеспокоенность тем, что бюджет на следующие три года может быть сверстан с дефицитом.

Путин выразил надежду на то, что доходов будет больше, «так что и дефицит будет поменьше». По словам президента, мнение партии «Новые люди» по данному вопросу является важным, ведь фракция напрямую работает с предпринимателями и «чувствует эту среду».

14 ноября Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета РФ на 2025 год, а также плановые показатели на 2026–2027 годы.

В ходе второго чтения депутаты поддержали поправки, которые перераспределяют около 8 трлн рублей из зарезервированных средств в рамках общего объема расходов бюджета.

Третье чтение запланировано на 21 ноября.

Ранее в Минфине назвали долю ненефтегазовых доходов в бюджете России.