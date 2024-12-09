Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин урезал бюджет МВД на 2024 год

Правительство России сократило бюджет МВД на 2,6 млрд рублей на 2024 год

close
Global Look Press

Правительство России сократило бюджетные ассигнования МВД России на 2,6 млрд рублей на 2024 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что бюджет министерства будет урезан по подразделам «Социальное обеспечение населения», «Охрана семьи и детства» раздела «Социальная политика».

В распоряжении уточняется, что средства будут направлены на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда.

1 декабря президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета на 2025 год составят 40,3 трлн рублей, расходы — 41,47 трлн рублей, с дефицитом 1,17 трлн рублей. В документе уделяется значительное внимание социальной политике, обороне и национальным проектам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России растут поступления в бюджет от НДФЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами