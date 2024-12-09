Кабмин урезал бюджет МВД на 2024 год

Правительство России сократило бюджетные ассигнования МВД России на 2,6 млрд рублей на 2024 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что бюджет министерства будет урезан по подразделам «Социальное обеспечение населения», «Охрана семьи и детства» раздела «Социальная политика».

В распоряжении уточняется, что средства будут направлены на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда.

1 декабря президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета на 2025 год составят 40,3 трлн рублей, расходы — 41,47 трлн рублей, с дефицитом 1,17 трлн рублей. В документе уделяется значительное внимание социальной политике, обороне и национальным проектам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России растут поступления в бюджет от НДФЛ.