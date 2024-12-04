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Путин рассказал о работе над повышением эффективности госрасходов

Путин: РФ не раздувает госрасходы и работает над повышением их эффективности

В настоящее время государственные расходы нельзя назвать «раздутыми», а власти продолжают работу над повышением их эффективности, заявил, выступая на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», президент РФ Владимир Путин. Трансляцию выступления российского лидера ведет пресс-служба Кремля.

«С учетом объективно возросших трат по отдельным статьям мы в целом не раздуваем государственные расходы, а работаем над повышением их эффективности, реализуем ответственный подход в бюджетной сфере», — сказал Путин.

Президент отметил, что в период с января по октябрь профицит составил около 2,5 трлн рублей, а расходы — менее 35% ВВП. По мнению Путина, это говорит о том, что политика, проводимая кабмином и Центробанком, сбалансирована.

1 декабря Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Согласно документу, в 2025 году доходы бюджета запланированы на уровне 40,296 трлн рублей, а расходы — 41,469 трлн рублей, что формирует дефицит в размере 1,173 трлн рублей. В 2026 году дефицит, как ожидается, увеличится до 2,181 трлн рублей, а в 2027 году — до 2,761 трлн рублей.

Ранее в Минфине назвали условие исполнения бюджета РФ.

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