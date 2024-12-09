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В Бурятии допустили работу майнеров в регионе

Цыденов: майнеры могут работать в Бурятии при определенных условиях

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Майнеры могут начать работать в Бурятии, но для этого им нужно соблюсти определенные условия. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов, передает ТАСС.

«Поддерживаю следующий подход и считаю его рациональным. Майнеры могут работать, но с условием — когда в сети растет потребление прочих потребителей, майнеры свою работу приостанавливают. Как только мощности освобождаются, они могут активизироваться», — сказал глава региона.

Цыденов уточнил, что также майнеры смогут работать в ночное время, когда предприятия останавливают производство. По его словам, подобный подход будет выгоден всем жителям Бурятии.

19 ноября правительство России сообщило о планах ввести запрет на майнинг криптовалют в трех регионах в осенне-зимний период до 2031 года. Ограничения могут вступить в силу в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края.

В этот же день президент РФ Владимир Путин прокомментировал принятие закона, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют. Он отметил, что в профицитных регионах сегодня уже не хватает электричества.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.

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