В России могут запретить майнинг в трех регионах в осенне-зимний период

Правительство России намерено ввести запрет на майнинг криптовалют в трех регионах в осенне-зимний период до 2031 года. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которую провел вице-премьер РФ Александр Новак.

Запрет на майнинг криптовалюты могут ввести в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края.

Кроме того, ограничить майнинг планируют на территориях Дагестана, Северной Осетии и на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

16 ноября глава Дагестана Сергей Меликов попросил правительство России запретить майнинг криптовалюты в регионе из-за слабой энергосистемы региона — до ее стабилизации.

Ночью 15 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что с 1 декабря в нескольких регионах могут ввести ограничения на майнинг криптовалют..

Ранее экономист оценил вероятность скачка биткоина до $100 тысяч.