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Экономист спрогнозировал период пиковых ставок по вкладам

Аналитик Акимов заявил, что пиковые ставки по вкладам возможны в конце декабря

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Depositphotos

Пиковые ставки по вкладам прогнозируются в конце декабря текущего года и в январе 2025-го в случае повышения ключевой ставки Банком России. Об этом сообщил доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов в беседе с агентством «Прайм».

Если регулятор примет решение о повышении ключевой ставки на 1 или 2 процентных пункта, то ставки вырастут, отметил он. Также на рост ставок могут оказать влияние новогодние акции, запускаемые кредитными организациями, заметил экономист.

5 декабря главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на полях Веронского евразийского экономического форума заявил, что в декабре Центробанк может повысить ставку до 23%.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» отметила, что снижение ключевой ставки сегодня восприняли бы как капитуляцию перед инфляцией или «неспособность обуздать инфляцию», и это подтолкнуло бы рост цен еще выше.

Кроме того, глава Банка России сообщила, что «тормозной путь» возвращения инфляции к цели в 4% займет весь 2025 год и захватит даже некоторую часть 2026 года. Также Набиуллина назвала нецелесообразным отодвигать цель по снижению роста цен на более поздний срок.

Ранее россиянам рассказали, как заплатить налог по вкладам в 2025 году.

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