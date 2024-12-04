Набиуллина сравнила снижение ключевой ставки с капитуляцией

Снижение ключевой ставки сегодня восприняли бы как капитуляцию перед инфляцией или «неспособность обуздать инфляцию», и это подтолкнуло бы рост цен еще выше, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Набиуллина назвала ключевую ставку мощным инструментом для борьбы с инфляцией, она позволила предотвратить вхождение в инфляционную спираль. По ее словам, инфляция пока не начала снижаться.

Ранее Набиуллина заявила, что высокая инфляция сродни температуре больного человека — на фоне такого состояния экономический рост не может быть устойчивым.

В среду глава Центробанка заявила, что Центральный банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров. Тем не менее, по ее словам, в настоящее время решение не предопределено.

В тот же день глава ЦБ заявила, что «тормозной путь» возвращения инфляции к цели в 4% займет весь 2025 год и захватит даже некоторую часть 2026 года. Также Набиуллина назвала нецелесообразным отодвигать цель по снижению роста цен на более поздний срок.

Ранее стало известно, кто берет ипотеку по ставкам от 28%.