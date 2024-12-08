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Россиянам рассказали, как заплатить налог по вкладам в 2025 году

РБК: платить налог по вкладам в 2025 году нужно самостоятельно

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Платить налог по вкладам в 2025 году россиянам нужно самостоятельно, декларацию подавать не придется. Об этом пишет РБК.

Кредитные организации представляют сведения о доходах клиента по вкладам налоговикам самостоятельно, отмечает издание. В случае, если доходы физического лица превысили необлагаемую базу, Федеральная налоговая служба направит ему соответствующее уведомление.

Налог за 2024 год будет необходимо уплатить до 1 декабря 2025-го.

В издании обратили внимание на то, что можно не уплачивать налоги по вкладам, если процентная ставка не превышает 1% годовых, а также в случае использования эскроу-счетов.

2 декабря доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что справедливая ставка по вкладам в 2025 году составит 16-19%, но банки будут предлагать более выгодные депозиты под 18-21%. По его словам, резкого снижения ставок по вкладам физических лиц в 2025 году не ожидается. У граждан сохранится возможность получать доход на уровне, значительно превосходящем уровень инфляции, добавил эксперт.

Ранее ЦБ России оценил возможности банков платить высокие проценты по вкладам.

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