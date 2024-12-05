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Экономист рассказал, когда Центробанк может вновь повысить ключевую ставку

Экономист Клепач: в декабре ЦБ может повысить ставку до 23%

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Максим Блинов/РИА Новости

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на полях Веронского евразийского экономического форума заявил, что в декабре Центробанк может повысить ставку до 23%. Об этом сообщает ТАСС.

Клепач рассказал, что ожидает повышения ставки в декабре, но ее могут дополнительно повысить и в начале следующего года.

«Думаю, пока, скорее, на 2 процентных пункта. Но не исключаю, что и больше», — поделился экономист.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина на 15 инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявила, что снижение ключевой ставки сегодня восприняли бы как капитуляцию перед инфляцией или «неспособность обуздать инфляцию», и это подтолкнуло бы рост цен еще выше.

В среду глава Центробанка говорила, что Центральный банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров. Тем не менее, по ее словам, в настоящее время решение не предопределено.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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