Набиуллина спрогнозировала срок снижения инфляции

«Тормозной путь» возвращения инфляции к цели в 4% займет весь 2025 год и захватит некоторую часть 2026 года, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться. В этом году, к сожалению, инфляция будет больше, чем в следующем. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год», — сказала председатель ЦБ.

Глава Центробанка назвала нецелесообразным отодвигать цель по инфляции на более поздний срок. Она полагает, что такой вопрос был уместен в 2022 году, при резком росте цен из-за внешних ограничений, введенных против России. По мнению Набиуллиной, смягчение денежно-кредитной политики воспримут как капитуляцию перед инфляцией и подтолкнет ее выше.

Ранее в среду Набиуллина заявила, что Центральный банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров. Тем не менее, по ее словам, в настоящее время решение не предопределено.

В этот же день она заявила, что Банк России верит, что потенциал экономики будет расти и в 2025 году.

Ранее Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер.