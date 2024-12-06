На Украине резко подорожают продукты

Резкое повышение цен на все виды продуктов питания произойдет в декабре на Украине, передает агентство УНИАН.

Рост цен ожидается из-за «исторического» увеличения налогов в стране, с которым придется считаться предпринимателям, пишет агентство.

По прогнозам, овощи в этом месяце подорожают на 15%, фрукты — на 10%, мясо в среднем повысится в цене на 9%, а молочные продукты — на 14%. При этом, пишет УНИАН, стоимость топлива останется на прежнем уровне.

О принятии закона о повышении налогового сбора 28 ноября сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «потянув 44 дня».

В пятницу главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова напомнила, что продукты, которые пользуются высоким «новогодним» спросом, подорожают к концу 2024 года.

Накануне эксперт по деловой эзотерике, руководитель одного из московских клубов Таро Александр Гулый рассказал, что цены на услуги финансовых тарологов, которые делают расклады для бизнесменов, вырастут втрое в 2025-2026 годы.

Ранее стало известно, какие сладости подорожали в России больше всего.