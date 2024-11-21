На Украине не исключили дальнейший рост налогов

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев не стал исключать дальнейшее повышение налогов на Украине.

«Больше года назад я говорил, что мы не будем повышать налоги до конца военного положения, и, выходит, соврал», — заявил Гетманцев.

Он отметил, что в настоящее время не может так сказать.

«Я не могу этого гарантировать, я уже научен опытом. Но пока — нет, пока так вопрос не стоит», — сказал он.

19 ноября сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств на сумму $1,1 млрд.

4 ноября заместитель главы миссии Международного валютного фонда на Украине Тревор Лессард заявил, что немедленное поступление средств в бюджет Украины можно обеспечить с помощью повышения налога на добавленную стоимость (НДС).

Ранее правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год.