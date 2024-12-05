Стало известно, какие сладости подорожали в России больше всего

В 2024 году среди сладостей на российских прилавках больше всего подорожали шоколад и мармелад. Об этом в беседе с РИАМО сообщил основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

«Если говорить о темном, подорожание составило 22,5% (средняя стоимость шоколадной плитки весом 90 г — 136,9 рубля), молочный шоколад и шоколад с начинками подорожал на 19% (стоимость 100-граммовой упаковки находится в районе 207 рублей)», — рассказал эксперт.

Мармелад, по его словам, подорожал на 12,9%. Средняя стоимость 250-граммовой упаковки составляет 131,1 рубля. Цены на конфеты с начала года выросли на 8,4%, пирожные стали дороже на 8%, а зефир — на 7%, добавил эксперт.

Накануне стало известно, что инфляция в России за период с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5%, увеличившись по сравнению с 0,36% на предыдущей неделе. С начала года, согласно данным Росстата, общий рост цен достиг 8,34%.

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