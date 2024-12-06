Биткоин резко подешевел на $7 тысяч

Курс биткоина на криптобирже Binance за одну минуту резко упал с $97 тыс. до $90 тыс., но затем отыграл падение. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 01:27 мск, криптовалюта находилась на отметке $97,28 тыс., а уже через минуту она опустилась до $90,5 тыс.

По состоянию на 02:54 мск, биткоин находился на уровне $97 тыс.

5 декабря стоимость биткоина впервые превысила отметку в $100 тысяч. В один момент криптовалюта торговалась за $104 тыс. С этим событием держателей биткоина поздравил Дональд Трамп.

По мнению экспертов, рост стоимости криптовалюты обусловлен ожиданиями, что избранный президент США будет способствовать внедрению более упрощенного регулирования в сфере криптовалют.

Ранее Минфин подсчитал доходы российского бюджета от налога на майнинг.