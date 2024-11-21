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Биткоин обновил очередной исторический максимум

Биткоин обновил исторический максимум, достигнув почти $95 тыс.

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Depositphotos

Стоимость биткоина установила новый рекорд, почти добравшись до отметки в $95 тыс. Это следует из данных торговых платформ, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

На бирже Binance, которая является крупнейшей по объему торгов криптовалютой, цена биткоина увеличилась на 2,95% за сутки и составила $94 857. В то же время, согласно информации от CoinMarketCap, который отслеживает данные более чем с 20 бирж, цена биткоина возросла на 2,99%, достигнув $94 785.

Как сообщает издание, рост стоимости криптовалюты обусловлен ожиданиями, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать внедрению более упрощенного регулирования в сфере криптовалют.

Накануне сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила отметку в $94 тыс. за монету.

Аналитики не ожидали такого скачка курса криптовалюты. Так, экономист Михаил Беляев утверждал, что курс биткоина дойдет до $80 тыс. на фоне выборов президента в США, после чего начнется коррекция. На фоне выборов в США историческим рекордом для биткоина стал рост курса до $76 203,73, при этом рост курса биткоина до $100 тыс. был назван маловероятным.

Ранее Минфин подсчитал доходы российского бюджета от налога на майнинг.

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