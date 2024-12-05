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Трамп поздравил с подорожанием биткоина до $100 тысяч

Трамп поздравил держателей биткоина с подорожанием монеты до $100 тысяч

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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп поздравил на своей странице в социальной сети Truth Social держателей биткоина с подорожанием криптовалюты до $100 тысяч.

«Поздравляю, биткойнеры! $100 000! Не за что! Вместе мы сделаем Америку снова великой!» — написал республиканец.

Утром 5 декабря стоимость биткоина впервые превысила отметку в $100 тысяч на крупнейшей криптовалютной биржи Binance. На платформе зафиксировали, что в 5:40 по московскому времени монета торговалась по цене $100,38 тысячи, что является новым историческим максимумом.

По мнению экспертов, рост стоимости криптовалюты обусловлен ожиданиями, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать внедрению более упрощенного регулирования в сфере криптовалют.

В июле Трамп пообещал превратить США в «биткоин-сверхдержаву», отметив, что в случае переизбрания прекратит преследование в отношении этой отрасли.

Ранее в «МегаФоне» сообщили о резком росте интереса россиян к криптоактивам.

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