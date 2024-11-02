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Налог на майнинг принесет российскому бюджету миллиарды

Налоговые поступления от майнинга в бюджет РФ составят порядка 50 млрд рублей

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Depositphotos

Доходы российского бюджета от налоговых поступлений от майнинга составят порядка 50 млрд рублей в год, прогнозируют в Ассоциации промышленного майнинга. Об этом пишет ТАСС.

Закон о легализации криптовалют в России вступил в силу с 1 ноября 2024 года. Президент РФ Владимир Путин подписал документ еще в начале августа. Закон вводит такие понятия, как «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул» и «оператор майнинговой инфраструктуры». Право на добычу криптовалют получат только юрлица и ИП, включенные в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Обычные граждане также смогут «ковать монеты» при условии потребления электричества в рамках лимитов.

Рынок криптовалют сегодня стремительно развивается. На фоне такой популярности этой сферы неудивительно, что с ней связано множество мифов. Эксперт по майнингу Максим Дутиков в беседе с «Газетой.Ru» развеял пять распространенных заблуждений.

Ранее курс биткоина впервые превысил 7 млн рублей.

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