Силуанов пообещал, что проблем с семейной ипотекой в 2025 году не будет

Никаких проблем с семейной ипотекой в 2025 году не будет. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Все желающие получить семейную ипотеку не имеют никаких проблем и не будут иметь проблем», — сказал он.

Министр отметил, что проблемы с лимитами по семейной ипотеке возникли в том числе из-за повышения ключевой ставки Банка России. По его словам, потребовался «дополнительный значительный ресурс».

Накануне ипотечный брокер в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что россиянам, которые планируют покупку жилья в ипотеку, стоит воспользоваться льготными программами до конца 2024 года. Банки исчерпывают лимиты по льготным кредитам, и уже в 2025 году многие граждане могут не успеть взять заем на выгодных условиях.

На фоне этого президент России Владимир Путин потребовал от правительства честно информировать людей об условиях льготной ипотеки, в том числе в части существующих лимитов.

Ранее в Совфеде допустили появление новых ипотечных программ в 2025 году.