В Совфеде допустили появление новых ипотечных программ в 2025 году

В середине лета 2025 года в России может появиться льготная ипотека для учителей, врачей и других категорий госслужащих под 12%. Об этом «Газете.Ru» сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Пока это проект поправок в постановление правительства. Размер фиксированной ставки в этом случае может составить 12%. По замыслу, разницу с ключевой ставкой должны будут компенсировать из бюджета. До 2027 года такая программа будет работать в экспериментальном режиме, а далее правительство может принять решение о ее продолжении», — отметила сенатор.

Также, по словам Епифановой, не ранее первой половины следующего года в России могут заработать новые программы льготной ипотеки, которые власти хотят увязать со списками Минпромторга. Сенатор пояснила, что это может затронуть наиболее приоритетные и критически важные отрасли науки и промышленности: космос и ОПК.

Кроме того, Епифанова допустила пересмотр программы «Сельская ипотека»: ее могут сделать более узкой, чтобы исключить возможность покупки жилья в близости от крупных городов. Она сослалась на оценки экономистов, по которым на фоне высокой ключевой ставки (21%) и растущих расходов государству целесообразнее заниматься обслуживанием уже выданных ипотечных кредитов вместо выдачи новых.

Сенатор добавила, что с января 2025 года в России начнет действовать «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков». По ее словам, новый ипотечный стандарт предполагает, что банки чаще будут использовать эскроу-счета и не смогут получать вознаграждения от застройщиков за снижение ставки по кредиту. Таким образом будет решаться проблема искусственного завышения стоимости жилья, пояснила Епифанова. Также с начала нового года регулятор получит возможность устанавливать макропруденциальные ограничения по ипотечным займам, чтобы оградить банки от потенциальных недобросовестных заемщиков и сократить рост закредитованности граждан, заключила сенатор.

Льготная ипотека под 8% была отменена в России с 1 июля 2024 года. В стране сейчас действуют «Семейная ипотека» (под 6%), IT-ипотека (до 6%), «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (под 2%), «Сельская ипотека» (под 3%) и «Военная ипотека» (условия зависят от конкретного банка).

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