Россиянам назвали выгодное время для обращения за льготной ипотекой

Россиянам, которые планируют покупку жилья в ипотеку, стоит воспользоваться льготными программами до конца 2024 года. Банки исчерпывают лимиты по льготным кредитам, и уже в 2025 году многие граждане могут не успеть взять заем на выгодных условиях, сказал «Газете.Ru» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Надо успевать до Нового года брать кредит по льготным программам. У нас лимиты исчерпываются, банкам становится сложнее одобрять ипотеку. В 2025 году банкам будет сложнее выдавать льготную ипотеку, чем в 2024 году, ввиду того, что вводится ипотечный стандарт. Стандартом банкам сильно закручивают гайки. Соответственно, те заемщики, у которых есть какие-то нюансы с точки зрения дохода, с точки зрения кредитной истории могут получить отказы в ипотеке. В 2025 году возможны какие-то изменения по льготным программам, в первую очередь по семейной ипотеке. Поэтому, если есть возможность — покупаем до Нового года», — отметил Ракута.

Льготная ипотека под 8% была отменена в России с 1 июля 2024 года. В стране сейчас действуют «Семейная ипотека» (под 6%), IT-ипотека (до 6%), «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (под 2%), «Сельская ипотека» (под 3%) и «Военная ипотека» (условия зависят от конкретного банка).

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уверен, что ЦБ на заседании 20 декабря, скорее всего, повысит ключевую ставку с 21 до 22-23%, и рыночные ипотечные кредиты тогда к Новому году подорожают до 28-30% и более. При таких данных сумма переплаты за квартиру может составить от 1,3 млн до 19 млн рублей, оценил экономист.

Ранее в Совфеде допустили появление новых ипотечных программ в 2025 году.