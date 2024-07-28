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Трамп намерен сделать из США «биткоин-сверхдержаву»

Трамп пообещал превратить США в «биткоин-сверхдержаву»

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Tom Brenner/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал превратить страну в «биткоин-сверхдержаву», отметив, что в случае переизбрания прекратит преследование в отношении этой отрасли. Слова бывшего президента приводит газета The New York Times.

«К сожалению, мы видим атаки на криптовалюту», — подчеркнул он, добавив, что намерен превратить Соединенные Штаты в «биткоин-сверхдержаву».

По словам Трампа, в тот момент, когда он придет к власти в США, «преследование прекратится» против криптовалютной отрасли в стране.

До этого Трамп заявил, что в случае победы на выборах он намерен создать национальный стратегический резерв биткоинов. Трамп пообещал, что если его изберут президентом, то политика его администрации будет состоять в том, чтобы сохранить 100% всех биткоинов, которые правительство страны держит в настоящее время или приобретет в будущем.

Ранее курс биткоина подскочил после покушения на Трампа.

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