В «МегаФоне» сообщили о резком росте интереса россиян к криптоактивам

Вслед за ростом курса биткоина и других популярных цифровых валют россияне стали чаще посещать сайты, связанные с криптовалютами. В первые недели ноября общий интернет-трафик пользователей на крупнейшие криптобиржи вырос на 8% по сравнению с началом октября. Об этом сообщили в компании «МегаФон», сославшись на аналитику, подготовленную на основе обезличенных данных о трафике абонентов.

С 1 сентября до середины ноября средненедельный трафик, который жители России потратили на площадках цифровых валют, увеличился на 5%. А в первые две недели ноября объем трафика вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом октября.

Самый крупный прирост в начале ноября продемонстрировала биржа Deribit (+126%), следом идет криптоплощадка HTX (+24%), а замыкает тройку лидеров KuCoin (+23%).

Binance, Bybit и MEXC лидировали в ежемесячном трафике по общему объему потраченных Мб – 45%, 25% и 8% соответственно.

В тоже время ряд бирж потеряли часть трафика. Например, китайская Gate.io потеряла 26%, падение трафика на Upbit и Kraken составили -6% и -4% соответственно.

После разочарования россиян в валюте Humster Kombat (HMSTR), вышедшей на биржи 26 сентября, криптобиржа EBI Exchange растеряла более 80% трафика в октябре и продолжила падение в таком же темпе в этом месяце.

В «МегаФоне» отмечают, что рост трафика российских участников крипторынка соответствует общемировой тенденции. В ноябре суммарный веб-трафик на 20 крупнейших криптобиржах вырос по сравнению с октябрем на 8-10%. По разным оценкам, на долю российских пользователей приходится 27-30% всего интернет-трафика на эти биржи.

Общий рост трафика на крупнейших криптоплощадках объяснялся ростом цены на основные криптовалюты и, в первую очередь, биткоин. После оглашения результатов выборов президента США его цена увеличилась почти на 45% — с $68 тыс. до $98 тыс.

Подорожали и другие основные криптовалюты. Так, Ethereum в ноябре перешагнул отметку в $3 тыс. за монету и подорожал за месяц на 40%, Solana выросла почти на 60%, а токен XRP в три раза.

Рост цены криптовалют сопровождался притоком капитала в американские биржевые фонды.

Повышение интереса к цифровым валютам среди россиян в «МегаФоне» связывают не только с мировыми новостями, но и изменениями законодательства в РФ в части регулирования этого рынка.

Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Но еще до вступления в силу нового закона, продавцы оборудования для майнинга уже зафиксировали кратный рост спроса на их продукцию со стороны потенциальных майнеров.