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Глава Минтруда рассказал, за счет чего будет решаться кадровый дефицит

Котяков: кадровый дефицит в РФ будет решаться за счет внутренних ресурсов

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала »Россия 1» заявил, что вопрос нехватки работников в стране будет решаться благодаря внутренним ресурсам.

«В первую очередь цель... — максимально задействовать имеющиеся внутренние ресурсы Российской Федерации», — заявил он.

По его словам, речь идет о быстром трудоустройстве выпускников и переобучение россиян с целью их дальнейшей занятости на современных производствах.

Накануне президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что в стране работают все производства, однако не хватает рабочих рук. По словам главы государства, внутренний валовой продукт (ВВП) России за январь — октябрь текущего года увеличился на 4,1%. Он отметил, что главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.

Ранее Путин назвал политику в мировой экономике неоколониальной.

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