ВТБ перенес присоединение «Открытия» и БМ-Банка

Присоединение к ВТБ объединенного БМ-Банка и банка «Открытие», которые ожидались в январе и в мае 2024 года, скорее всего, будет перенесено на более поздний срок. Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на брифинге 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает РИА Новости.

По его словам, это необходимо для прохождения антициклических надбавок.

Пьянов уточнил, что присоединение объединенного БМ-Банка и банка «Открытие» к ВТБ запланировано на 2026 год. Соответствующее решение уже согласовано.

Еще в 2022 году газета «Коммерсантъ» писала, что ВТБ, банк «Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) могут объединить. Позднее Государственная дума приняла закон, в соответствии с которым Банк России вправе продать «Открытие» без торгов, но по рыночной стоимости.

В июне того же года глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что сделка по присоединению банка «Открытие» к ВТБ будет закрыта не раньше осени, пока предстоит согласовать многие технические моменты.

Ранее экономист заявил о доверии россиян к отечественной банковской системе.