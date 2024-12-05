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Эксперт назвал плюсы использования цифрового рубля в расчетах бюджета

Экономист Корнеев: цифровой рубль можно потратить строго на указанные цели

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Depositphotos

Использование цифрового рубля в расчетах в рамках государственного бюджета имеет множество плюсов. В том числе можно предусмотреть статьи расходов, на которые будут направлены средства – потратить их на что-то другое будет нельзя, объяснил RT экономист Валерий Корнеев.

В цифровой код такой валюты будут вшиты блоки, которые обяжут получателя потратить ее на обозначенные цели.

«Цифровой рубль может быть окрашенным, то есть тратить его получатели могут только на указанные в госконтракте цели. Как-то использовать полученные средства не на запланированные цели у получателя просто физически не получится», — подчеркнул эксперт.

Использование цифровых рублей в разных экономических отраслях позволит проводить эффективное финансирование тех или иных проектов. При этом не будет никаких сопутствующих ограничений, которые обычно налагаются на финансовую систему по соглашениям с МВФ, заключил экономист.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета с 2025 года. А с 1 июля будущего года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны. Он также подчеркнул, что цифровые валюты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара.

Россиянам ранее рассказали, в чем выгода получения зарплаты цифровыми рублями.

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