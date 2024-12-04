Россиянам рассказали, в чем выгода получения зарплаты цифровыми рублями

Перевод зарплаты в цифровые рубли (сочетают свойства наличных и безналичных денег) принесет россиянам четыре преимущества, первое из которых — упрощение операций, сказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Упрощение заключается в том, что транзакции с цифровыми рублями будут доступны через любое банковское приложение без комиссий за платежи. Второе преимущество — работа без интернета: операции будут возможны даже при отсутствии связи благодаря блокчейн-технологии. Третий плюс — безопасность: хранение средств на платформе Центробанка защищает от рисков в банках. На данный момент я получаю зарплату на карту, но попробую цифровые рубли. Это удобно для работы в удаленных регионах, где нет связи или в самолетах и поездах для оплаты товаров или услуг. Буду использовать, когда будет все полностью технологически проработано», — отметил экономист.

По его словам, четвертое преимущество — цифровой рубль будет интегрирован в различные финансовые сервисы и приложения, что может облегчить управление личными финансами. Экономист напомнил, что цифровой рубль не станет обязательным для россиян в плане получения зарплат и пенсий. Каждый сможет выбирать удобный способ получения денег — наличные, безналичные переводы или цифровой кошелек.

По требованиям ЦБ, к 1 июля 2025 года крупнейшие банки России должны обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, включая открытие и пополнение счетов, переводы и прием цифровых рублей. В 2024 году к 13 банкам-участникам тестирования цифрового рубля присоединятся еще 16, а число клиентов-физлиц вырастет с 600 до нескольких тысяч. В 2025 году ожидается реализация офлайн-режима цифрового рубля и подключение финансовых и биржевых платформ.

По данным hh.ru, доля россиян, готовых получить зарплату в цифровых рублях, снизилась с 35% в 2022 году до 25% в 2024-м.