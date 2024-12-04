Цифровой рубль будет использоваться в расчетах с 2025 года

Цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета со следующего года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Как и договаривались, со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны», — сказал он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре в Банке России рассказывали, что полноценное использование цифрового рубля должно начаться в России с 1 июля 2025 года. По данным регулятора, к указанной дате крупнейшие российские банки позволят гражданам открывать и пополнять счета, а также проводить и принимать переводы в инфраструктуре этой формы валюты.

Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду, который базируется на Национальной системе платежных карт (НСПК). Эта функция исключит дополнительные издержки для банков и ТСП.

Ранее ВТБ показал, как будут выглядеть новые операции в цифровых рублях.