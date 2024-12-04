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Путин предостерег от политических мотивов в экономике

Путин: нельзя принимать решения в сфере экономики по политическим мотивам

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Нельзя принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», пишет РИА Новости.

Лидер страны напомнил, что ранее Volkswagen покинул рынок РФ, а сейчас сотрудники этой немецкой компании устраивают забастовки из-за закрытия предприятий.

«Вот чтобы этого не было, не нужно принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам», — сказал Путин.

До этого российский лидер сказал, что большинство компаний из стран Запада остались в России, несмотря на политическое давление со стороны своих государств. По его словам, около половины предприятий продолжают работу в прежнем режиме, еще часть — передала управление подконтрольным организациям. Решение уйти с российского рынка приняли порядка всего порядка 25% компаний, отметил Путин.

Также на форуме он назвал западные страны ненадежными партнерами для РФ. Глава государства обратил внимание, что в 2022 году российские предприниматели столкнулись с серьезными вызовами. Соответствующие трудности стали следствием политики ряда зарубежных держав и их руководящих элит, подчеркнул Путин.

Ранее Путин назвал главный результат экономики России за последние годы.

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