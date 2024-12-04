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Путин сравнил отношение к Востоку и Западу в сфере бизнеса

Путин: в сфере бизнеса предпочтение отдают Востоку, а не Западу

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Владимир Гердо/РИА Новости

В настоящее время в сфере бизнеса «все, что с Востока — лучше, чем с Запада». Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», передает сайт Кремля.

«Теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров. Сейчас мы говорим только о бизнес-среде», — сказал глава государства.

4 декабря Путин открыл пленарную сессию инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли, его тема — «Будущее капитала и капитал будущего».

В ходе мероприятия президент заявил, что Россия не будет создавать специальных условий для возвращения иностранных компаний. Однако, по словам главы государства, ее «двери открыты».

Ранее Путин назвал главный результат экономики России за последние годы.

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